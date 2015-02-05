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Власть
Правительство Тульской области
Администрация Тулы
Тулоблдума
Тулгордума
Службы
МЧС
МВД
Прокуратура
Следственный комитет
ФСБ
Экономика
Общество
Криминал
Коррупция
Среда
Культура
Законодательство
Районы
Алексин
Арсеньево
Белёв
Богородицк
Венёв
Волово
Донской
Дубна
Ефремов
Заокский
Каменский
Кимовск
Киреевск
Куркино
Новогуровский
Новомосковск
Одоев
Плавск
Славный
Суворов
Тёплое
Узловая
Чернь
Щёкино
Ясногорск
Активизм
Общественный контроль
Успехи
Акции
Петиции
#ДюминПомоги
Проекты
Тула реактивная
Тула героическая
Тула радиоактивная
Другое
Рейтинги
Статьи
Эксперты
Приёмная
ГЛАВНОЕ
Тульский «Голос» проведёт тренинги для наблюдателей
22.08.2019
Жерздеву шьют новое дело
22.08.2019
Цкипури пошёл против «полигона смерти» за 400 млн рублей?
22.08.2019
Инвестор не нашёлся: на пятом году проработки проекта «платный мост» через Упу решили строить за счёт бюджета
21.08.2019
Тульский выборный схематоз, или ловушка для оппозиционных кандидатов
21.08.2019
Тульские «политические киллеры» добрались до эсеров
21.08.2019
Казаки пообещали не стегать туляков нагайками
21.08.2019
Скворцова похвалила Дюмина перед Путиным за развитие медицины
21.08.2019
НОВОСТИ
Тульскую область включили в маршрут «Живописный тур»
23.08.2019
В Заокском за 8 млн рублей обустроят каскад прудов
23.08.2019
Пятая часть российских семей готовят детей к школе в кредит
23.08.2019
На тульский облизбирком пожалуются в ЦИК за утечку персональных данных кандидатов в депутаты
23.08.2019
В Туле двухлетний ребёнок упал с четвёртого этажа
23.08.2019
Алексин посадят на пороховую бочку
23.08.2019
Проверки полигонов в Тульской области окончились ничем?
23.08.2019
Жительнице Новомосковска дали 2 года тюрьмы за мошенничество с документами
23.08.2019
Эксперты предсказывают усиление позиций коммунистов в Тульской области
23.08.2019
Все новости
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Областной суд отказал в защите чести главреду «Тульской прессы»
22.08.2019
#ДюминПомоги: В Новомосковске территория у поликлиники не убирается годами (фото)
21.08.2019
Лебеди Шрёдингера: туляки сообщают о массовом отравлении птиц в Белоусовском парке, но чиновники этого не замечают
15.08.2019
Многодетные семьи Алексина живут в средневековье (видео)
13.08.2019
КРИМИНАЛ И ПРОИСШЕСТВИЯ
В Туле двухлетний ребёнок упал с четвёртого этажа
На «Новомосковском хлоре» парами отравился рабочий
Жерздеву шьют новое дело
В Тульской области преступник, находившийся в федеральном розыске, убил двух человек
Тульский полицейский подбросил знакомому марихуану
КОРРУПЦИЯ
Жерздеву шьют новое дело
22.08.2019
Тульский УФСИН подал в суд на осужденного за мошенничество помощника начальника
17.08.2019
Тульские прокуроры отчитались об антикоррупционном надзоре
10.08.2019
Коррупция в тульском минздраве: один из фигурантов уголовного дела получил 4 года тюрьмы
25.07.2019
Глава венёвского МУП по благоустройству присвоил полмиллиона рублей
23.07.2019
ВЛАСТЬ
На тульский облизбирком пожалуются в ЦИК за утечку персональных данных кандидатов в депутаты
23.08.2019
Эксперты предсказывают усиление позиций коммунистов в Тульской области
23.08.2019
Ирина Волынец не стала избираться в Тульской области
23.08.2019
Тульский «Голос» проведёт тренинги для наблюдателей
22.08.2019
Дюмин призвал ясногорского главу заранее оповещать жителей об отключениях электричества
22.08.2019
Жерздеву шьют новое дело
22.08.2019
ЭКОНОМИКА
Пятая часть российских семей готовят детей к школе в кредит
23.08.2019
Алексин посадят на пороховую бочку
23.08.2019
Кимовск стал моногородом
22.08.2019
В Тульской области стабилизировался госдолг
19.08.2019
Тульская «Октава» терпит убытки
19.08.2019
ДЮМИН, ПОМОГИ!
#ДюминПомоги: В Новомосковске территория у поликлиники не убирается годами (фото)
Дюмина просят проверить обоснованность всех трат на ремонт стадиона в Кимовске
Жители посёлка Рассвет — Дюмину: Мы забыты и заброшены, о нас вспоминают только перед выборами
В Донском три года не могут построить водозабор
Является ли отсутствие денег у ясногорской администрации поводом не исполнять законы?
Аварийный дом культуры: жители Ревякино записали обращение к Дюмину (видео)
СТАТЬИ
Цкипури пошёл против «полигона смерти» за 400 млн рублей?
22.08.2019
Тульский выборный схематоз, или ловушка для оппозиционных кандидатов
21.08.2019
Тульский мэр «уболтал» голодавшего зоозащитника
17.08.2019
В Тульской области оппозиционных кандидатов снимают с выборов из-за «незаметной поправки» в закон
16.08.2019
Лебеди Шрёдингера: туляки сообщают о массовом отравлении птиц в Белоусовском парке, но чиновники этого не замечают
15.08.2019
Эксперимент с «Хартией» и «МСК-НТ» откровенно провалился
12.08.2019
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