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11:34 Янв 1, 2017

ТЕМА: НОВЫЙ ГОД

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ВЛАСТЬ

Президент Владимир Путин поздравил жителей России с наступающим 2017-м годом. С традиционным новогодним обращением Владимира Путина, которое уже вышло в эфир, уже ознакомились жители Камчатского...

ЭКОНОМИКА

Президент России Владимир Путин поручил ограничить выдачу потребительских кредитов тем гражданам, у которых есть задолженность по ранее взятым займам. До 1 марта 2017 года правительство...

ОБЩЕСТВО

"Тула активная" поздравляет вас с Новым 2017 годом. 2016-й был для Тульской области годом перемен, но что они принесут, станет хорошо заметно в следующем...

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За онлайн-торговлю алкоголем будут наказывать штрафом. Законопроект уже внесён в Госдуму. Граждан намерены штрафовать на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; должностных лиц...

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