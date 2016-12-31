ТЕМА: НОВЫЙ ГОД
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ВЛАСТЬ
Владимир Путин поздравил россиян с Новым 2017 годом (видео)
Президент Владимир Путин поздравил жителей России с наступающим 2017-м годом. С традиционным новогодним обращением Владимира Путина, которое уже вышло в эфир, уже ознакомились жители Камчатского...
ЭКОНОМИКА
В России ограничат выдачу кредитов должникам
Президент России Владимир Путин поручил ограничить выдачу потребительских кредитов тем гражданам, у которых есть задолженность по ранее взятым займам. До 1 марта 2017 года правительство...
ОБЩЕСТВО
«ТА» поздравляет с Новым 2017 годом
"Тула активная" поздравляет вас с Новым 2017 годом. 2016-й был для Тульской области годом перемен, но что они принесут, станет хорошо заметно в следующем...
НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
За торговлю спиртным в Интернете будут штрафовать
За онлайн-торговлю алкоголем будут наказывать штрафом. Законопроект уже внесён в Госдуму. Граждан намерены штрафовать на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; должностных лиц...