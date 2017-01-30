ВАЖНОЕ
ТЕМА: КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ
ВЛАСТЬ
Вода в домах пролетарцев появится не раньше завтрашнего дня
Вода в домах Пролетарского округа Тулы появится не раньше завтрашнего дня, сообщили нам в "Тулагорводоканале". Как уточнили на водоканале, авария серьёзная на водоводе 900 мм,...
ЭКОНОМИКА
Установлена средняя рыночная стоимость квадрата жилья в Тульской области
Минстрой опубликовал приказ о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра в регионах на первый квартал 2017 года. Они нужны для расчёта социальных обязательств государства...
ОБЩЕСТВО
В администрации узнали о понижении давления воды на три часа раньше, чем в МЧС
В Пролетарском округе Тулы ведутся работы по устранению аварии на Медвенско-Осетровском водоводе. Как сообщил первый замглавы администрации Тулы, Владислав Галкин, в 13:45 мск поступило сообщение...
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Дюмин внёс изменения в закон о градостроительной деятельности региона
Губернатор Алексей Дюмин подписал поправки в закон «О градостроительной деятельности в Тульской области». В нём уточняются полномочия регионального правительства и органа исполнительной власти, уполномоченного в...