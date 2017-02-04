 Сетевой портал Тула активная Тула Активная
5:11 Фев 4, 2017

ТЕМА: КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ

ТЕМА: СНЕЖНЫЙ ФРОНТ

ИНТЕРЕСНОЕ

golos_ur
nar_korr

НОВОСТИ

ДЮМИН, ПОМОГИ

ВЛАСТЬ

Глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин похвалил губернатора Тульской области Алексея Дюмина, заявив, что ощущает его поддержку. "Суворов – город добрых, неравнодушных и трудолюбивых людей....

ЭКОНОМИКА

ОБЩЕСТВО

Суд оштрафовал на 2 тысячи рублей жителя Венёва, признанного виновным в публикации в соцсети запрещённых ультраправых песен. В январе на него было возбуждено административное дело...

СРЕДА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды одобрил законопроект, по которому за вход в природные парки будут брать плату. Документ предполагает введение платного входа...

ОПЫТ РЕГИОНОВ

БИЗНЕС

НКО

СПОРТ

АВТО

КУЛЬТУРА

СТАТЬИ

Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Главная
Авторизация
*
*
Потеряли пароль?
Перейти на страницу

Сайт использует функционал плагина Wp-Recall