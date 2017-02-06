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1:05 Фев 6, 2017

ТЕМА: КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ

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ДЮМИН, ПОМОГИ

ВЛАСТЬ

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области разместило заказ на оказание услуг по сопровождению программного обеспечения региональной информационной системы в сфере...

ЭКОНОМИКА

Проезд по платным участкам трассы М-4 в Тульской области подорожает с 1 марта. Об изменении платы за пользование федеральными автодорогами сообщили в "Автодоре". Размер платы за...

ОБЩЕСТВО

В Богородицке полицией раскрыта кража продуктов питания из магазина. Директор супермаркета сообщил, что около четырёх часов ночи неизвестные разбили стекло входной двери магазина, расположенного в...

СРЕДА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды одобрил законопроект, по которому за вход в природные парки будут брать плату. Документ предполагает введение платного входа...

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