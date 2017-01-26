ВАЖНОЕ
ТЕМА: СНЕЖНЫЙ ФРОНТ
ВЛАСТЬ
Дюмин развлёкся на «Татьяниаде» (фото)
25 января в День российского студенчества на территории Тульского суворовского военного училища прошёл спортивно-развлекательный праздник «Татьяниада-2017» Участие в нём приняли губернатор Алексей Дюмин, ректор Тульского...
ЭКОНОМИКА
В Туле будут производить элитные сыры на французском оборудовании
Тульский молочный комбинат реализует инвестиционный проект по производству элитных сыров на сумму 400 миллионов рублей. Летом планируется завезти французское оборудование, к концу года должна быть...
ОБЩЕСТВО
Тулякам предлагают реализовать свои проекты в нефтегазовом комплексе
Тульский Центр поддержки предпринимательства предлагает поучаствовать в акселерационной программе Gubkin Innovation Booster по развитию высокотехнологичных проектов, нацеленных на нефтегазовую отрасль. Участниками программы могут быть молодые...
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В России значительно сократят число медосмотров детей
Минздрав подготовил законопроект, предусматривающий отмену медосмотров детей перед поступлением в образовательные учреждения. Его цель - устранить дублирование при проведении медосмотров детей и подростков, что в...