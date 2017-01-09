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23:18 Янв 9, 2017

ТЕМА: КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ

ДЮМИН, ПОМОГИ

ВЛАСТЬ

Замначальника управления городского хозяйства администрации Тулы Андрей Нагайцев рассказал, как ведётся ремонт дорог в зимний период. Как мы писали ранее, в зимние морозы с 3...

ЭКОНОМИКА

Президент России Владимир Путин порекомендовал Центробанку снизить процентные ставки по кредитам регионам. «Рекомендовать Центральному банку РФ провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым...

ОБЩЕСТВО

В Узловой продолжает разрушаться здание Дворца культуры, о котором мы писали в начале декабря прошлого года. Здание принадлежит машиностроительному заводу. Администрация Узловского района неоднократно предлагала...

ИНТЕРЕСНОЕ

НОВОСТИ

СРЕДА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Министерство юстиции РФ разработало законопроект, согласно которому должников могут лишать единственного жилья. Отмечается, что подобная мера может коснуться только должников, которые владеют жильём, чья...

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