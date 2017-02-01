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22:41 Фев 1, 2017

ТЕМА: КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ

ТЕМА: СНЕЖНЫЙ ФРОНТ

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НОВОСТИ

ДЮМИН, ПОМОГИ

ВЛАСТЬ

Состоялось расширенное заседание совета Молодёжного парламента при Тульской областной Думе. В его работе приняла участие заместитель председателя Тулдумы Юлия Марьясова. Члены парламента обсудили проект Программы развития...

ЭКОНОМИКА

1 февраля в здании правительства состоялось заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по зарплате и контролю за поступлением в бюджет области налоговых платежей. Было отмечено,...

ОБЩЕСТВО

В России может быть введена "светофорная" маркировка продуктов питания, когда еда в зависимости от степени её вредности для здоровья выделяется красным, желтым или зеленым...

СРЕДА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды одобрил законопроект, по которому за вход в природные парки будут брать плату. Документ предполагает введение платного входа...

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