ВАЖНОЕ
ТЕМА: КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ
ВЛАСТЬ
Глава Суворовского района: С нашим губернатором надёжно, подвести его никак нельзя
Глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин похвалил губернатора Тульской области Алексея Дюмина, заявив, что ощущает его поддержку. "Суворов – город добрых, неравнодушных и трудолюбивых людей....
ЭКОНОМИКА
«Руспрес»: Тульский патронный завод мог стать ценой, за которую Соловов купил себе условный срок
Тульский патронный завод мог стать той ценой, за которую Алексей Соловов и его брат купили себе условный срок, пишет "Руспрес". В 2016 году Алексей Соловов...
ОБЩЕСТВО
Жителя Венёва оштрафовали за ультраправые песни
Суд оштрафовал на 2 тысячи рублей жителя Венёва, признанного виновным в публикации в соцсети запрещённых ультраправых песен. В январе на него было возбуждено административное дело...
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Вход в парки хотят сделать платным
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды одобрил законопроект, по которому за вход в природные парки будут брать плату. Документ предполагает введение платного входа...