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14:35 Янв 26, 2017

ТЕМА: СНЕЖНЫЙ ФРОНТ

ТЕМА: ЖКХ

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НОВОСТИ

ДЮМИН, ПОМОГИ

ВЛАСТЬ

25 января в День российского студенчества на территории Тульского суворовского военного училища прошёл спортивно-развлекательный праздник «Татьяниада-2017» Участие в нём приняли губернатор Алексей Дюмин, ректор Тульского...

ЭКОНОМИКА

ОБЩЕСТВО

Тульский Центр поддержки предпринимательства предлагает поучаствовать в акселерационной программе Gubkin Innovation Booster по развитию высокотехнологичных проектов, нацеленных на нефтегазовую отрасль. Участниками программы могут быть молодые...

СРЕДА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Минздрав подготовил законопроект, предусматривающий отмену медосмотров детей перед поступлением в образовательные учреждения. Его цель - устранить дублирование при проведении медосмотров детей и подростков, что в...

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