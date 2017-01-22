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5:32 Янв 22, 2017

ТЕМА: СНЕЖНЫЙ ФРОНТ

ТЕМА: КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ

ДЮМИН, ПОМОГИ

ВЛАСТЬ

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин приглашён на пленарное заседание партии "Единая Россия", которое пройдёт 22 января. Также в этот день состоится совместное заседание Высшего и...

ЭКОНОМИКА

Широкие ограничения расчётов наличными можно будет ввести через пять лет, считает бывший замминистра финансов, член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин. Сейчас ограничения уже следует вводить...

ОБЩЕСТВО

В торгово-развлекательном центре "Гостиный двор" в Туле не обнаружено взрывного устройства. Учреждение возвращается к обычному режиму работы, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев. По...

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Правительство России внесло бревна березы в перечень существенно важных товаров. Список существенно важных для внутреннего рынка товаров, в отношении которых может быть установлен временный запрет...

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