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ТЕМА: КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ
ВЛАСТЬ
Андрей Нагайцев — о зимнем ремонте тульских дорог: Мы выдуваем из ям снег и жидкости
Замначальника управления городского хозяйства администрации Тулы Андрей Нагайцев рассказал, как ведётся ремонт дорог в зимний период. Как мы писали ранее, в зимние морозы с 3...
ЭКОНОМИКА
Путин рекомендовал Центробанку снизить процентные ставки по кредитам регионам
Президент России Владимир Путин порекомендовал Центробанку снизить процентные ставки по кредитам регионам. «Рекомендовать Центральному банку РФ провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым...
ОБЩЕСТВО
Разрушающийся Дворец культуры в Узловой может возобновить работу
В Узловой продолжает разрушаться здание Дворца культуры, о котором мы писали в начале декабря прошлого года. Здание принадлежит машиностроительному заводу. Администрация Узловского района неоднократно предлагала...
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НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Минюст предлагает лишать за долги единственной квартиры
Министерство юстиции РФ разработало законопроект, согласно которому должников могут лишать единственного жилья. Отмечается, что подобная мера может коснуться только должников, которые владеют жильём, чья...