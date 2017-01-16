ВАЖНОЕ
Программа переселения из аварийного жилья в Тульской области «мчится паровозом», но регион в числе отстающих
Алексинец: К приезду Медведева жителей, желающих пожаловаться, не выпускали из дома с полицейскими (видео)
ТЕМА: КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ
ВЛАСТЬ
За 15 лет чиновников в Тульской области стало больше на треть
По данным Росстата, число государственных и муниципальных служащих на региональном уровне в России в период с 2000 по 2015 год выросло вдвое. Если в 2000...
ЭКОНОМИКА
Банк, в котором Груздев потерял миллионы, подал иск к племенному заводу
Обанкротившийся "Внешпромбанк" требует 100 млн рублей с племенного завода "Торосово", входящего в молочный холдинг "Галактика". В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 11 января поступил иск...
ОБЩЕСТВО
В Туле высокий спрос на продавцов, поваров, швей и почтальонов
Начальник Центра занятости населения Тулы Татьяна Шепелева рассказала о ситуации на рынке труда. По состоянию 1 января 2017 года 1513 человек в Туле признаны безработными,...
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НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Штрафы за загрязнение земель лесного фонда увеличат
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому выброс мусора на обочины, а также загрязнение земель лесного фонда, водного фонда и особо охраняемых природных территорий будут...