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2:55 Янв 30, 2017

ТЕМА: КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ

ТЕМА: СНЕЖНЫЙ ФРОНТ

ИНТЕРЕСНОЕ

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НОВОСТИ

ДЮМИН, ПОМОГИ

ВЛАСТЬ

Вода в домах Пролетарского округа Тулы появится не раньше завтрашнего дня, сообщили нам в "Тулагорводоканале". Как уточнили на водоканале, авария серьёзная на водоводе 900 мм,...

ЭКОНОМИКА

Минстрой опубликовал приказ о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра в регионах на первый квартал 2017 года. Они нужны для расчёта социальных обязательств государства...

ОБЩЕСТВО

В Пролетарском округе Тулы ведутся работы по устранению аварии на Медвенско-Осетровском водоводе. Как сообщил первый замглавы администрации Тулы, Владислав Галкин, в 13:45 мск поступило сообщение...

СРЕДА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Губернатор Алексей Дюмин подписал поправки в закон «О градостроительной деятельности в Тульской области». В нём уточняются полномочия регионального правительства и органа исполнительной власти, уполномоченного в...

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