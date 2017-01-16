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18:36 Янв 16, 2017

ТЕМА: КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ

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Обанкротившийся "Внешпромбанк" требует 100 млн рублей с племенного завода "Торосово", входящего в молочный холдинг "Галактика". В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 11 января поступил иск...

ОБЩЕСТВО

Начальник Центра занятости населения Тулы Татьяна Шепелева рассказала о ситуации на рынке труда. По состоянию 1 января 2017 года 1513 человек в Туле признаны безработными,...

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В Госдуму внесён законопроект, согласно которому выброс мусора на обочины, а также загрязнение земель лесного фонда, водного фонда и особо охраняемых природных территорий будут...

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