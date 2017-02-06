ВАЖНОЕ
ТЕМА: КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ
ВЛАСТЬ
Информатизация тульского здравоохранения, которая на контроле у следователей, потребовала новых денежных вложений
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области разместило заказ на оказание услуг по сопровождению программного обеспечения региональной информационной системы в сфере...
ЭКОНОМИКА
С 1 марта проезд по платным участкам М-4 в Тульской области подорожает
Проезд по платным участкам трассы М-4 в Тульской области подорожает с 1 марта. Об изменении платы за пользование федеральными автодорогами сообщили в "Автодоре". Размер платы за...
ОБЩЕСТВО
18-летний житель Богородицка украл из магазина еду, кофе и алкоголь
В Богородицке полицией раскрыта кража продуктов питания из магазина. Директор супермаркета сообщил, что около четырёх часов ночи неизвестные разбили стекло входной двери магазина, расположенного в...
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Вход в парки хотят сделать платным
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды одобрил законопроект, по которому за вход в природные парки будут брать плату. Документ предполагает введение платного входа...