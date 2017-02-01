ВАЖНОЕ
ТЕМА: КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ
ВЛАСТЬ
Молодые тульские парламентарии готовят новые патриотические акции
Состоялось расширенное заседание совета Молодёжного парламента при Тульской областной Думе. В его работе приняла участие заместитель председателя Тулдумы Юлия Марьясова. Члены парламента обсудили проект Программы развития...
ЭКОНОМИКА
На двух тульских предприятиях-должниках введена процедура наблюдения
1 февраля в здании правительства состоялось заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по зарплате и контролю за поступлением в бюджет области налоговых платежей. Было отмечено,...
ОБЩЕСТВО
В России предлагают маркировать продукты по степени вредности
В России может быть введена "светофорная" маркировка продуктов питания, когда еда в зависимости от степени её вредности для здоровья выделяется красным, желтым или зеленым...
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Вход в парки хотят сделать платным
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды одобрил законопроект, по которому за вход в природные парки будут брать плату. Документ предполагает введение платного входа...