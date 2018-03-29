Студентка из Тулы выиграла конкурс Выготского

В России подвели итоги всероссийского конкурса стипендий и грантов имени Л. С. Выготского.



Победителем конкурса в номинации «Студенты» стала магистрантка Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого Алина Стрекалова, сообщает пресс-служба Фонда развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

«Я очень признательна всем организаторам за предоставленную возможность попробовать свои силы в таком масштабном конкурсе! Для меня — это возможность ещё раз понять, что я нахожусь на правильном пути и работаю в актуальном для науки и практики направлении. Решение педагогических задач — это ежедневная работа учителя, педагога и воспитателя», — рассказала она.

Алина совмещает учебную деятельность с преподавательской. Она преподаёт дисциплины дошкольного образования. По её мнению, каждый педагог должен повышать уровень своего профессионального самосознания и уметь рефлексировать.

«Именно этой проблематике посвящена тема моей магистерской диссертации. Благодаря конкурсу имени Л. С. Выготского я смогла повысить свою профессиональную культуру и убедиться в верности своего профессионального самоопределения. Желаю развития и процветания руководителям и организаторам!», — подчеркнула Алина.

В конкурсе принимали участие педагоги дошкольного образования и студенты выпускных курсов магистратуры, бакалавриата, а также выпускники средних профессиональных учебных заведений, имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Педагоги-победители конкурса получат по 50 тыс. рублей, студенты — по 20 тыс. рублей. Некоторые из них будут приглашены в «Летнюю школу», где пройдут встречи с известными экспертами в области дошкольного образования.

Конкурс имени Л. С. Выготского, организованный «Рыбаков Фондом», проходит в этом году второй раз, но остаётся первой в России инициативой, которая объединяет педагогов всех форм дошкольного образования от государственных детских садов до альтернативных, а также поддерживает студентов профильных вузов и сузов.