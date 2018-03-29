Авилов по пиару даёт фору остальным главам столиц ЦФО

Глава администрации Тулы Евгений Авилов по итогам февраля занял первое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО.



Медиаиндекс Авилова равен 8018, тогда как его ближайшего преследователя Александра Муромского из Орла — 4292.

В феврале, отмечают составители рейтинга, на руку имиджу Авилова сыграла встреча с блогерами и посещение Маслово, где расположены участки под ИЖС для многодетных семей.

Глава администрации Тулы уже не первый месяц лидирует в рейтинге «Медиалогии», который построен на основе информации в СМИ.