В торговых центрах Алексина, Донского и Кимовска нашлись нарушения

В Тульской области продолжаются проверки торгово-развлекательных центров, объектов культуры и спорта в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
В алексинском торговом центре «Импульс-2» двери эвакуационного выхода не оборудованы легко открываемым запором.
В ООО «Торговый комплекс Донской» заблокированы входные двери, хранятся пожаротушители с истёкшим сроком годности.
В кимовском ТЦ «Перспектива» пути эвакуации загромождены, своевременно не проверялась работоспособность внутреннего противопожарного водопровода.
Прокурорами готовятся материалы для привлечении к административной ответственности лиц, которые не обеспечили исполнение законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах.