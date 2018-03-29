В торговых центрах Алексина, Донского и Кимовска нашлись нарушения

В Тульской области продолжаются проверки торгово-развлекательных центров, объектов культуры и спорта в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».



В алексинском торговом центре «Импульс-2» двери эвакуационного выхода не оборудованы легко открываемым запором.

В ООО «Торговый комплекс Донской» заблокированы входные двери, хранятся пожаротушители с истёкшим сроком годности.

В кимовском ТЦ «Перспектива» пути эвакуации загромождены, своевременно не проверялась работоспособность внутреннего противопожарного водопровода.

Прокурорами готовятся материалы для привлечении к административной ответственности лиц, которые не обеспечили исполнение законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах.