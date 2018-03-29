В Приупском халатно отнеслись к противодействию коррупции

Администрации МО Приупское Киреевского района не исполняла свои полномочия в сфере законодательства о противодействии коррупции.



Здесь не принят нормативно-правовой акт, устанавливающий порядок и сроки представления сведений о доходах и имуществе кандидатами на должность руководителя муниципального учреждения и лицами, занимающими данные должности.

Об необходимости устранить нарушения было указано в представлении, внесённом 19 февраля 2018 года на имя главы администрации муниципалитета, но мер принято не было.

20 марта прокуроры обратились в суд с иском, в котором требуют обязать чиновников до 1 июня текущего года утвердить документ.