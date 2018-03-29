«Гостиный двор» Папяна не прошёл проверку на пожарную безопасность

Прокуратура и МЧС нашли нарушения пожарной безопасности в торговом центре «Гостиный двор» бизнесмена Рафика Папяна.



Много нареканий вызвал кинотеатр «Киносити» на пятом этаже: на дверях кинозалов есть замки, работают не все аварийные светильники, в кинозалах не слышно сигнал тревоги, система дымоудаления с трудом запускается вручную. Некоторые их эвакуационных выходов ведут в тупик или обрыв. Между стеной и лестницей есть большой зазор, куда может провалиться ребёнок.

Также возникли вопросы к детским игровым комплексам, размещённым на пятом этаже. Персонал не смог предоставить необходимые сертификаты на обивку аттракционов — они могут быть из горючих материалов.

Владелец «Гостиного двора» Рафик Папян пообещал устранить нарушения в кратчайшие сроки.