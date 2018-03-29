Дюмин поручил в кратчайшие сроки в Туле привести все дороги в порядок

29 марта губернатор Алексей Дюмин проинспектировал состояние дорог в Туле.



Он проверил объекты на улице Чмутова, Мосина, Ложевой. Глава региона обратил внимание на то, что многие дороги в областном центре в последний раз капитально ремонтировались 6 лет назад. Кроме того, на основные дороги приходится большая нагрузка, чем предусмотрено нормативом. В 2018 году Туле выделен 351 млн рублей по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Губернатор поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову и министру транспорта Родиону Дуднику использовать деньги максимально эффективно, а председателю облправительства Юрию Андрианову – взять ремонт всех дорог в регионе на личный контроль.

«Что касается сегодняшнего состояния основных улиц Тулы, в рамках содержания необходимо в кратчайшие сроки привести все дороги в порядок», — подчеркнул Дюмин.