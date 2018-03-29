Уральские покусились на тульского вице-губернатора

Уральские журналисты продолжают разбираться в политике Тульской области.



На этом раз компроматный сайт опубликовал материал о зампреде тульского правительства Валерие Шерине, которого недавно в рейтинге вице-губернаторов поставили не на первые места.

«Во-первых, это молодой человек, которому в 2018 году исполнится 37 лет. Тем не менее, на высших управленческих должностях в Тульской области Шерин с 2012 года, то есть на момент его трудоустройства в качестве министра имущественных и земельных отношений, ему было 30 лет. Ходят слухи, автором которых, скорее всего, является сам Шерин, что он преемник Дюмина на посту губернатора», — пишет издание, по традиции приводя разного рода «компрометирующие факты».