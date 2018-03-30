Если заняться экспертизой проектов построенных за 10 лет объектов, группа следователей Бастрыкина год будет в командировке

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Кемерово, где произошло резонансное ЧП в торговом центре «Зимняя вишня» и погибли люди, пообещал, что виновники пожара будут наказаны.



В Кемерово направили сотню следователей центрального аппарата Следственного комитета, на место выезжал председатель СК Александр Бастрыкин.

«Мы с вами не будем делать прямо сейчас выводов и назначать виновных. Но вот эти 100 человек следователей отработают по полной программе, даже не сомневайтесь», — заявил Путин.

В Следственном комитете уже заявили, что здание торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово возвели самовольно, без разрешения на строительство. Следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову. Её подозревают в злоупотреблении полномочиями.

«По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания», — заявили в ведомстве, добавив, что уже назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. Её проводят специалисты из Санкт-Петербурга.

Здание «Зимней вишни» было построено в 1968 году, в нём работала кондитерская фабрика. В 2013 году здание было перестроено в торгово-развлекательный центр. Как подчеркнули в МЧС, процесс тушения пожара осложнили планировка и большие размеры торгово-развлекательного центра.

Как рассказал президент Российского совета торговых центров Булат Шакиров «Интерфаксу», наиболее рисковые с точки зрения пожбезопасности старые здания, переоборудованные под ТЦ.

«Большая проблема — бывшие фабрики, складские комплексы и производственные комплексы, которые используются как торговые центры», — говорил он.

Пока в рамках расследования уголовного дела о пожаре до 25 мая задержаны 7 человек, 5 из них арестованы – технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая комплекса Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшкин, глава ответственного за пожарную сигнализацию ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и электрик компании Александр Никитин. Задержана гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец ТРЦ) Юлия Богданова, ей скоро предъявят обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ о нарушении требований пожарной безопасности, что привело к смерти двух и более лиц. Проводятся обыски и опросы в администрации Кемерово. Следователи изымают документы, связанные со сгоревшим торговым центром, а также опрашивают тех чиновников, которые давали разрешение на ввод в эксплуатацию здания, переделанного из кондитерской фабрики.

«Если пересчитать все разрешительные и надзорные органы, которые причастны к строительству и эксплуатации ТРК „Зимняя вишня“, то число арестованных должностных лиц может достичь 27 человек. Если следом проверить все построенные и реконструированные объекты в Кемеровской области за последний 10 лет, то на каждого можно повесить ещё по паре — тройке уголовных дел. А уж если взяться за экспертизу соблюдения утвержденных проектов и качества использованных при строительстве материалов, то крыша уедет и группа следователей Бастрыкина годик будет там в командировке. И так по всей стране. Так что вопрос где остановиться актуален», — комментирует ситуацию телеграм-канал «Политджойстик».