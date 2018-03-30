Папян ради безопасности запрещает арендаторам «Гостиного двора» пользоваться чайниками

Владелец тульского ТЦ «Гостиный двор», член общественной палаты Тульской области Рафик Папян через «Молодой коммунар» заявил о соблюдении пожарной безопасности.



«Для руководства ТЦ „Гостиный двор“ обеспечение безопасности граждан — безусловный приоритет. Наша компания заключила договор со структурой, наблюдающей за пожарной безопасностью, — ее сотрудники регулярно проверяют, как работают системы пожаротушения и оповещения. В торговом центре действует своя система надзора за состоянием электрических сетей — их постоянно тестируют, при этом сделаны они качественно, надежно, по самым современным технологиям.

Каждый день наши сотрудники обходят арендаторов — следят за тем, чтобы они не нарушали пожарную безопасность, в частности не пользовались бытовыми электроприборами: обогревателями, чайниками… При нарушениях сначала предупреждаем, а потом штрафуем. Здание оснащено гидрантами, шлангами, огнетушителями. Мы внимательно следим, чтобы эвакуационные выходы были свободны — они ни в коем случае не должны быть захламлены. Проводим профилактические учения. Иначе и быть не может: мы понимаем, что отвечаем за жизни тысяч людей...», — сказал он.

Ранее прокуратура и МЧС нашли в здании ТЦ нарушения.

Владелец ТЦ «Тройка» Сергей Фролов отметил, что в Туле владельцы крупных торговых центров могут экономить на безопасности.

«Требования сегодня действительно очень жесткие, особенно по пожарной безопасности, я это почувствовал на собственном опыте, когда в начале двухтысячных проводил реконструкцию одного из тульских ТЦ. Если говорить откровенно, сегодня владельцы крупных ТЦ — не в лучшей ситуации. Налоги на имущество для них установлены очень высокие, при этом покупательная способность граждан упала, аренда подешевела, да и эти деньги арендаторы зачастую платят не вовремя. Возможно, кто-то в таких условиях пытается сэкономить — урезать расходы на безопасность. Это недопустимо. Лучше закрыть бизнес, объявить себя банкротом, чем рисковать жизнью людей. Люди — это главное», — заметил он.