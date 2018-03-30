«Обычная деятельность банка» или экономическое преступление?

На сайте Change.org появилась создала петиция за авторством Эллы Селезнёвой, адресованную генпрокурору РФ, министру внутренних дел, руководителю СК РФ, уполномоченным по правам человека и по правам предпринимателей.



Она просит «остановить следственный и судебный произвол», которому, по её мнению, подверглись руководители банка «Первый экспресс». По её словам, органы следствия выдают «обычную для банка хозяйственную деятельность по кредитованию ряда юридических лиц» за «преступление, осуществленное вымышленным преступным сообществом».

Напомним, топ-менеджеров банка «Первый экспресс» обвинили в мошенничестве и обналичивании денег, выданных в кредит подконтрольным юридическим лицам. По версии следствия, руководители КБ «Первый экспресс», нуждавшиеся в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности, от имени аффилированных с ними 33 организаций с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года систематически выдавали кредиты подконтрольным им юридическим лицам. Эти кредиты никто не планировал возвращать, деньги руководители обналичивали. Предполагается, что получить им удалось 5 миллиардов рублей.

Злоупотребления управляющих своими полномочиями привели к отзыву у банка лицензии в октябре 2013 года и его банкротству. Как сообщало Агентство по страхования вкладов, в банке также обнаружились фиктивные вклады, когда учётные записи о внесении крупных сумм были сделаны без подтверждения документами бухгалтерского учета. Такие сомнительные операции были проведены по счетам 206 вкладчиков на общую сумму около 90 миллионов рублей примерно за неделю до отзыва лицензии. В банке «Первый экспресс» хранились и деньги фонда «Тульский кремль», о котором мы недавно рассказывали.

Арбитражный суд Тульской области 25 декабря 2013 года признал «Первый экспресс» банкротом по иску ЦБ и ввел в отношении регионального банка конкурсное производство. Конкурсным управляющим была проведена проверка для выявления обстоятельств банкротства. По результатам проверки в следственное управление УМВД России по Тульской области было направлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства банка. В связи с этим было возбуждено уголовное дело в отношении ряда руководителей банка.

Экс-председатель совета директоров банка Сергей Худяков, бывший председатель правления Константин Томенчук, бывший первый зампредседателя правления Сергей Федичев и экс-начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьёва обвиняются по ряду статей УК РФ, среди которых создание преступного общества, мошенничество, неправомерное действия при банкротстве.

13 декабря 2017 года сторона обвинения озвучила сроки наказания фигурантам дела. Представитель прокуратуры запросил для Худякова и Томенчука 18,5 лет, Федичева — к 16 лет, Воробьёвой — 15,5 лет лишения свободы. Все фигуранты не признали себя виновными, а выдвинутые следствием обвинения считают необоснованными.

29 марта Константин Томенчук выступил с последним словом в Привокзальном окружном суде Тулы, который занимается рассмотрением дела. Томенчук заявил о служебных подлогах и фальсификации доказательств.

«Внимание! В настоящий момент следственные и судебные органы Тульской области тихо на провинциальном уровне пытаются сформировать и обкатать судебную практику уголовного ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ по особо тяжкой статье (ст. 210 УК РФ) с КОСМИЧЕСКИМИ СРОКАМИ. Такое развитие событий может привести к тому, что в дальнейшем, уже опираясь на решения суда по данному уголовному делу, подобное уголовное преследование может распространяться на прецедентной основе уже по всей России.

В настоящий момент на судебных заседаниях уже около двух лет все еще рассматривается уголовное дело в отношении бывшего руководства и сотрудников КБ „Первый Экспресс“ Томенчука К.А., Худякова С.В., Федичева С.Л., Воробьевой Ю.И. на основании обвинительного заключения, вынесенного органами следствия с многочисленными вопиющими нарушениями норм уголовного и уголовно-процессуального законодательств РФ, с использованием ложных, фиктивных сведений и фальсификации данных.

Органы следствия в обвинительном заключении по делу выдают обычную для банка хозяйственную деятельность по кредитованию ряда юридических лиц за преступление, осуществленное вымышленным преступным сообществом, необоснованно трактуя выдачу банком возмездных и обеспеченных (в том числе и залогом недвижимого имущества) кредитов как хищение.

Для утверждения обвинительного заключения с данным уголовным делом (содержащим 233 тома) и обвинительным заключением (16 томов на 8 890 страницах без учета приложений) ПРОКУРОР ОЗНАКОМИЛСЯ всего за 3 полных рабочих ДНЯ, и поэтому не мог иметь возможности увидеть имеющиеся многочисленные НАРУШЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ СЛЕДОВАТЕЛЯМИ. Следственные органы Тульской области воспользовались большим объемом уголовного дела, длительностью расследования дела (более 2-х лет) и скрыли от прокуратуры многочисленные нарушения, допущенные на стадии расследования уголовного дела.

В настоящий момент суд игнорирует неоднократные ходатайства защиты, поэтому другой возможности защитить законные права обвиняемых по делу, кроме, как обратившись за помощью к неравнодушной общественности, уже не существует.

По данному уголовному делу порядочным людям вменяется хищение денежных средств посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов.

Тем не менее:

— по оценке ЦБ РФ стоимость залога составляет 6,4 млрд. рублей. А ведь в качестве якобы похищенного в обвинительном заключении фигурирует меньшая сумма — 5,1 миллиарда рублей. НА ЧТО ИМ ЛИШНИЙ 1,3 МЛРД??

факт наличия залога по кредитам и имущества у компаний-заемщиков, по стоимости, превышающей сумму выданных им кредитов, подтверждается непосредственно самим следователем в постановлении по продлению срока предварительного следствия до 18 месяцев, где он констатирует: „НАЛОЖЕН АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО 22 ОРГАНИЗАЦИЙ на общую сумму более 5,5 миллиардов рублей“.

— согласно имеющимся решениям Арбитражного суда Тульской области, произведено взыскание заложенного имущества в погашение части этих кредитов в пользу потерпевшей стороны — ГК АСВ. Причем, указанные решения вступили в законную силу еще ДО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ, и до направления уголовного дела в суд для рассмотрения.

— взыскание оставшегося заложенного имущества в пользу ГК АСВ в рамках гражданского судопроизводства невозможно в силу наложения ареста на данное имущество со стороны следственных органов.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОРГАНАМИ СЛЕДСТВИЯ НЕ ТОЛЬКО НЕЗАКОННО ОПРЕДЕЛЕННА СУММА УЩЕРБА, НО И НЕПРАВОМЕРНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПОЛНОМУ ПОГАШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО КРЕДИТАМ В ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ.

В настоящем обращении приводится лишь одно из ряда существенных нарушений, допущенных на этапе следствия. Уже само его наличие делает незаконным не только данный судебный процесс, но и возбуждение уголовного дела как такового.

Обратите особое внимание на тот факт, что по результатам следствия, проведенного с многочисленными нарушениями требований норм законодательства, с использованием недостоверных сведений и фальсификаций, стороной обвинения озвучены сроки заключения для руководства и сотрудников банка «Первый экспресс» — 68 лет на четверых. По мнению прокуратуры, первый заместитель председателя правления банка Федичев С.Л. должен получить — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, начальник отдела ценных бумаг, мать двух малолетних детей, Воробьева Ю.И. - 15,6 лет колонии общего режима, председатель совета директоров «Первого экспресса» Худяков С.В. — 18,6 лет колонии строгого режима, бывший председатель правления коммерческого банка Томенчук К.А. — 18,6 лет колонии строгого режима. В настоящий момент все обвиняемые по делу содержатся в СИЗО. Они не могут находиться с детьми, семьей и даже готовиться к слушаниям.

Получается так, что пока с высоких трибун говорят о важности ослабления государственного давления на бизнес, в Тульской области обычная хозяйственная деятельность коммерческой организации трактуется как тяжкое экономическое преступление, совершенное группой лиц. Причем, легким росчерком пера следователя любая группа лиц превращается в организованное преступное сообщество», — говорится в тексте петиции, фрагменты из которого совпадают с текстом адвоката одного из обвиняемых, опубликованным на местном новостном сайте.

Это уже не первое заявление о «беспределе» тульских следователей и судей. О невиновности обвиняемых и «подтасовках фактов» мы уже слышали по отношению к делам замминистра внутренней политики Максима Мищенко, щёкинского чиновника Александра Душакова, заокского чиновника Артёма Арутюняна.