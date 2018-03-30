Тульский штаб Навального «физически закрылся»

Тульский штаб Алексея Навального объявил о закрытии.



«Друзья, наш штаб проработал 9 месяцев и 2 дня. Всё это время наши двери были открыты вам, вашим идеям, вашей энергии и стремлению изменить страну к лучшему. Вместе мы проделали работу столь важную и сложную, что её слишком трудно оценить в одном коротком посте. Вы и сами прекрасно знаете, как мы трудились, ради чего работали и чего смогли добиться. Мы гордимся вами и благодарны за время, которое каждый из вас вложил в наше общее дело. Мы хотим, чтобы эта энергия и воля не иссякли, но оставались в основе нашего движения за свободу России от коррупции и государственного произвола. Сегодня мы прощаемся с нашим помещением на Калинина, 77А. Но мы не прощаемся с вами.

Физически штаб Навального в Туле закрывается, однако штаб как идея продолжает жить — потому что остаёмся мы. Потому что за этот год мы поняли, что вместе способны на многое. Мы научились работать автономно, даже когда нас лишают лидеров. Именно поэтому мы надеемся, что вы продолжите вместе с нами защищать то, во что верите, несмотря на отсутствие привычного места для встреч. Теперь наше место встречи — любая точка в городе, любая точка в виртуальном пространстве.

Волонтёрское движение не прекращается: наша работа выходит на региональный уровень. Мы будем способствовать развитию новой политической системы в своих городах, областях и республиках, вместо того чтобы приспособиться к действующей системе, которая окончательно деградировала. За этот год мы показали всей стране, что настоящая политика — это не кулуарные войны, а открытый и честный процесс взаимодействия с гражданами», — говорится в заявлении в группе штаба в соцсети.