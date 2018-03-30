Щёкинская администрация оставила жителей деревни без воды

В деревне Сорочинка Щёкинского района 77 частных домов остались без воды.



В начале марта администрация района выявила неисправность глубинного насоса на скважине и вскоре заменила насос. После пуска системы водоснабжения обнаружили порыв участка водопроводной сети, который также был ликвидирован. Однако в 17 домах вода либо подавалась с пониженным давлением, либо вообще отсутствовала.

По поручению губернатора Алексея Дюмина 28 марта на место аварии выехали представители министерства строительства и ЖКХ и управления МЧС. Было установлено, что администрация Щёкинского района не предприняла должных мер по выявлению причин аварии и не организовала подвоз воды для жителей.

30 марта из аварийного запаса региона были выделены необходимые для устранения порыва ресурсы, авария ликвидирована. Вода в дома жителей сейчас поступает в полном объёме, сообщили в облправительстве.