В Москве задержан спонсор Ночной хоккейной лиги

В Москве правоохранители на 48 часов задержали главу группы «Сумма», предпринимателя Зиявудина Магомедова.



Он подозревается в осуществлении махинаций на общую сумму около 2 миллиардов рублей, передаёт Life. Ранее Следственный департамент МВД и Следственный комитет провели обыски в офисах компаний, которыми владеет группа «Сумма», а также в квартирах и домах, принадлежащих Зиявудину и его брату Магомеду Магомедовым и членам их семей.

По информации газеты «Коммерсантъ», обыски в группе «Сумма» проводились по делу о хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. Генподрядчиком по строительству «Арены Балтика» является дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис».

Группа «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), принадлежащая «Сумме» и «Транснефти», является владельцем и главным спонсором Ночной хоккейной лиги, где играют президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, тульский губернатор Алексей Дюмин, миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги.

С 2012 по 2016 год владельцами ООО «НХЛ» были двое ветеранов советского хоккея — Александр Якушев и Александр Кожевников, а также исполнительный директор лиги Александр Третьяк и спортивный директор футбольного «Динамо» Гурам Аджоев, который сейчас является президентом тульского «Арсенала».