В двух образовательных учреждениях Тулы обнаружили угрозу терроризма

Тульская прокуратура через суд требует устранить нарушения законодательства о противодействии терроризму в двух Центрах образования Советского округа.



В ходе проверки обнаружено, что в корпусах для дошкольников отсутствует система видеонаблюдения. В результате не в полной мере обеспечивается антитеррористическая защищённость, что может «повлечь неблагоприятные последствия», сообщили в облпрокуратуре.

По результатам проверки в суд направлено два исковых заявления о понуждении образовательных организаций устранить требования законодательства.