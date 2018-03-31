Россиян могут обязать устанавливать в квартирах датчики утечки газа

В Госдуму внесен законопроект об установке в квартирах датчиков утечки бытового газа.



«Наиболее эффективной мерой по снижению количества и тяжести аварий в рассматриваемой сфере является оснащение каждой квартиры бытовыми газосигнализаторами в комплексе с исполнительными механизмами, средствами измерения параметров электроэнергии, воды, тепла с возможностью выдачи информации с них в соответствующие мониторинговые центры», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов документа, эти меры не только зафиксируют повышение концентрации бытового газа на ранней стадии, но и автоматически проинформируют диспетчерские службы о факте возникновения аварийного случая и отключат подачу электроэнергии.