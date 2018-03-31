В 25 регионах России прошли обыски по делу Магомедовых

Совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы задержаны по подозрению в крупном хищении из бюджета, обыски прошли в 25 регионах, сообщила представитель МВД Ирина Волк.



Накануне сотрудники Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД, ФСБ и Росгвардии провели масштабные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. В результате задержали совладельцев группы компаний «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также руководителя одной из компаний группы Артура Максидова.

Магомед и Зиявудин Магомедовых, а также Артур Максидов доставлены в суд. Журналистов пока не пускают https://t.co/vjgigaCCLK pic.twitter.com/Arjk6Ci7mj — РБК (@ru_rbc) 31 марта 2018 г.

Сейчас идёт предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и об организации преступного сообщества. Речь идёт о хищениях бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что обыски были связаны с хищениями при строительстве стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, ущерб оценивается в 752 млн рублей.

По данным Forbes, состояние Зиявудина Магомедова Forbes достигает $1,4 млрд. Группа «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), принадлежащая «Сумме» и «Транснефти», является владельцем и главным спонсором Ночной хоккейной лиги, где играют президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, тульский губернатор Алексей Дюмин, миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги.