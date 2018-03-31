Туляки сообщают о выбросе с КМЗ

В соцсети опубликовали фотографию рыже-бурого облака на территории Косогорского металлургического завода.



«Опять выбросы Косогорского металлургического завода! Заплатили штраф в 20 тысяч и продолжают портить экологию нашей родной Тулы», — сообщают в группе «Подслушано в Туле».

В декабре прошлого года на предприятии произошёл выброс вредных веществ. В отношении КМЗ было возбуждено административное дело по статье 8.1 КоАП РФ. За несоблюдение экологических требований на завод был наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.