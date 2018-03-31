Введут ли в России налог на богатство?

В Госдуму внесён законопроект о введении прогрессивного налогообложения физлиц.



Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс. Для лиц с доходом менее 100 тыс. рублей в год ставку налога на доходы физических лиц предполагается установить на уровне 5%.

Граждане, получающие доход от 100 тыс. до 3 млн рублей, будут платить фиксированную часть НДФЛ в 5 тысяч рублей, а также налог по ставке 13% с суммы, превышающей 100 тысяч рублей.

С лиц, доход которых от 3 до 10 млн рублей в год, предполагается взимать 382 тыс. рублей и 18% от суммы, превышающей 3 млн рублей. С доходов выше 10 миллионов будет взиматься фиксированная часть налога в 1,642 млн рублей и ещё 25% от суммы, превышающей 10 млн рублей.

Как указано в пояснительной записке, за период с 2001 года, когда была введена плоская шкала НДФЛ, по настоящее время плательщики налога с высокими доходами получили дополнительные доходы и увеличили своё состояние.

В законопроекте предлагается ставку НДФЛ 13% сохранить в отношении большинства налогоплательщиков — 58,02 млн человек, что составляет 86,08% от общей численности плательщиков НДФЛ.