Дюмин пугает Запад

Операция «преемник» с главным действующим лицом Алексеем Дюминым вновь активирована? В Сети снова появились конспирологические версии.



«Владимир Путин 18 марта был вновь избран президентом России сроком на шесть лет. Многим интересен вопрос, выдвинет ли свою кандидатуру Путин после истечения нового президентского срока, если нет, то кто будет его преемником. В СМИ не раз всплывала информация по этому поводу.

На просторах интернета появилась информация о том, что возможно, преемником президента России Владимира Путина может стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который назначен на эту должность два года назад — в феврале 2016 года.

В прочем доля здравого смысла в этих слухах есть. Алексей Демин имеет богатый послужной список. В свои 45 лет он имеет звание генерал-лейтенанта и Героя РФ. Кроме этого в его копилке имеются ордена и медали „За заслуги перед Отечеством“ разных степеней, а также медаль „За возвращение Крыма“, медаль „За воинскую доблесть“ и другие. Все это уже говорит о многом.

Стоит отметить и тот факт, что Дюмин входит в список самых доверенных лиц в окружении президента Путина. Если все же допустить тот факт, что Дюмин является одной из кандидатур на пост президента через шесть лет, то Западу такое течение обстоятельств крайне не понравится», — пишет портал «Что происходит».