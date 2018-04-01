Тульских чиновников научили «аджайлу»

Сотрудники «Сбербанка» провели для членом областного правительства семинар «Agile – гибкое управление проектами».



«Сегодня, чтобы быть успешным, нужно очень быстро адаптироваться и принимать решения. В работе необходимо уметь вовремя останавливаться и вовремя ускоряться. Такие возможности, как и возможности эффективно решать креативные инновационные задачи, дает Agile. В правительстве Тульской области это понимают и открыты новым знаниям, особенно тем, которые основаны на реальном положительном опыте.

В минувшие выходные мы, совместно с коучем-Sbergile Антоном Савельевым, на обучающем семинаре поделились опытом Сбербанка с членами регионального Правительства и сотрудниками Корпорации развития Тульской области, рассказав им о проектном мышлении и Agile-трансформации в Сбербанке. Встреча получилась очень насыщенная и плодотворная – много вопросов, неподдельный интерес. Искренне надеюсь, что полученная информация найдет отражение в повседневной деятельности органов государственной власти нашего региона», — написал в своём фейсбуке сотрудник тульского головного отделения Сбербанка Андрей Шестаков.