Проверки торговых центров могут сделать регулярными и внезапными

МЧС разработало предложения, изменяющие порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.



По действующему законодательству, проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать или владеть отдельными помещениями в торговых центрах, а не сам объект.

МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона «О защите прав предпринимателей», которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас.

Кроме того, предлагается проверки торговых центров проводить не реже одного раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения, и сделать их внезапными. Пожарному надзору, по действующему законодательству, о предстоящих проверках приходится предупреждать юридическое лицо за три дня. За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор, отметили в службе.

Также МЧС предлагает вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств и организаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, сейчас все эти вопросы находятся в ведении государственного строительного надзора.