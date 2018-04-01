После ухода Дюмина в МЧС в Тулу может вернуться Груздев

В случае, если тульский губернатор Алексей Дюмин возглавит МЧС, как ранее сообщали политологи, главой региона вновь может стать Владимир Груздев.
Такой вариант не исключают авторитетные эксперты в Кремле.
Правда, для этого Груздеву потребуется расстаться с элитным домом в Сардинии, добавили источники из силовых структур, пожелавшие остаться неизвестными.
Но сам Груздев, судя, по всему, может рассмотреть такой вариант. В своём аккаунте в твиттере он продолжает вспоминать уже ставшую ему родной Тульскую область.
«Арсенал» обыграл «Амкар» со счетом 2:0 — Новости тульского спорта — https://t.co/uaMXwClqwQ. 👍🏻👍🏻👍🏻 https://t.co/Ana8kGa8ly
— Владимир Груздев (@GruzdevVladimir) 9 марта 2018 г.
Оправдаются ли прогнозы, увидим после инаугурации уже который раз избранного президента Владимира Путина.