Омбудсмены задумали официально ввести в России цензуру?

С 26 по 30 марта прошёл очередной слёт детских общественных советов, участие в котором приняло более 250 делегатов из 18 регионов, в том числе уполномоченный по правам ребёнка Наталия Зыкова и дети-делегаты из Тульской области.



Слёт, посвящённый старту Десятилетия детства в России, начался с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово детей. Программа мероприятия включала в себя диалоговые площадки, сессии, мастер-классы.

На сайте тульского омбудсмена сообщается, что на слёте были представлены предложения создать в России единую электронную систему, в которой фиксировались бы все достижения школьника, уделить особое внимание популяризации культурного и уважительного общения в социальных сетях с обязательным соблюдением правил и норм русского языка, реализовывать программы, способствующие смене поколений в педагогическом сообществе, повышать престиж учительской профессии.

Ещё одним пунктом в списке предложений значится «сказать „Да!“ введению цензуры в СМИ и публичном пространстве», что на сегодняшний день запрещено Конституцией.

Как пояснила тульский омбудсмен Наталия Зыкова, такое предложение озвучили дети, тем не менее, оно дойдёт до профильных ведомств, как и остальные.

«Мы, взрослые, объяснили ребятам, что надо говорить „нет“ бескультурью. Но убирать их предложение не стали, цензурой не занимаемся», — прокомментировала она.