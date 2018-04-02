Алексинцы хотят избавиться от бродячих собак на улицах, создав для них приют

Тульский региональный фонд социально-экономического, экологического и культурно-научного развития создал в Алексине Центра защиты бездомных животных.



Алексинские волонтёры-зоозащитники уже ведут работу по спасению и социализации бродячих собак, сообщили в фонде.

«Главная цель создания центра защиты животных в Алексине — экологическое воспитание и просвещение детей и взрослых», — пояснили инициаторы социального проекта.

Сейчас алексинцы рассматривают варианты создания в черте города полноценного приюта для собак, который смог бы со временем полностью решить вопрос с нападениями агрессивных животных на прохожих.