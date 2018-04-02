В Тульской области проверили 160 торгово-развлекательных объектов

В Тульской области сотрудники МЧС и прокуратуры продолжают проверки соблюдения пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, объектах культуры и спорта и других местах массового пребывания людей.



На сегодняшний день прокурорами проверены 160 торговых и торгово-развлекательных объектов. В целях устранения нарушений внесено 56 представлений, в суд направлено 5 исков.

За нарушение требований законодательства о пожарной безопасности возбуждено 32 производства по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Проверено 36 объектов культуры и спорта. Внесено 6 представлений, возбуждено 4 дела об административном правонарушении по по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.