Против щёкинской лужи оказался бессилен даже Дюмин

Знаменитая лужа в Щёкино, которая находится на улице Молодёжной уже 30 лет, по-прежнему непобедима.



В феврале прошлого года администрация Щёкинского района после очередной порции жалоб пообещала ликвидировать лужу и отремонтировать асфальт «при наступлении благоприятных погодных условий». Лужу откачали, но она вернулась на следующий день.

В январе 2018 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин побывал в Щёкино и дал распоряжение местным властям её устранить, но и после этого лужу никто не тронул.

Щёкинец Сергей Смирнов опубликовал видеозаписи, на которых зафиксировано состояние дороги в 2017 и 2018 годах. Как видно на них, ничего не поменялось.