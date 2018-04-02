Весной 2018 года Тула оказалась самым дешёвым городом для туристов.



Рейтинг составлен сервисом бронирования жилья tvil.ru. Специалисты проанализировали брони отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля.

Оказалось, что в Туле туристы бронируют жилье весной в среднем на сутки и тратят на проживание всего 1 тысячу рублей. На сто рублей дороже проживание в течение суток в Красноярске. Замыкает тройку лидеров Комсомольск-на-Амуре с суммой в 1200 рублей за две ночи.

Павловский Посад — на четвертом месте по дешевизне отдыха (1,3 тысячи за две ночи). Воронеж — на восьмом: сутки проживания в нем обойдутся в 1,7 тысячи рублей. Замыкает топ-10 Йошкар-Ола, где одна ночь стоит 1,8 тысячи рублей, пишет «Российская газета».