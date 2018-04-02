Дюмин рассказал, что делать чиновникам с нехваткой мозгов, и передал привет «отдыхающему в горах» щёкинскому главе

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посоветовал чиновникам с нехваткой мозгов искать помощи на стороне. В частности, спрашивать совета у компетентных лиц в профильных министерствах.



На совещании в облправительстве глава региона раскритиковал чиновников Щёкинского района после происшествия в деревне Сорочинка, где жители месяц сидели без воды и по «совету» властей топили снег из-за банального порыва водопровода. Его ответственные лица по какой-то причине не могли починить почти месяц, технической водой жителей тоже не обеспечили и посоветовали ждать ремонта трубы до средины апреля.

Дюмин раскритиковал чиновников за халатность и потребовал наказать виновных. Главе администрации Щёкинского района Олегу Федосову он пообещал серьёзный разговор по возвращении его из отпуска. Как сообщает «МК» со ссылкой на источники, Федосова, которого и так заставил понервничать случай с Душаковым, ждёт отставка.

«Привет главе, который там где-то в горах отдыхает. Его ждёт серьезный разговор. Говорю всем главам — если мозгов и компетенции не хватает, обращайтесь к профильным министерствам», — сказал губернатор.