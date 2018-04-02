В Щёкино сотрудник УФСИН за взятки передавал заключённым мобильники и дрожжи

Щёкинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему младшему инспектору группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №7.



27-летний мужчина, используя свои служебные полномочия, пронёс для одного из осуждённых на режимную территорию 7 мобильных телефонов и 2 кг дрожжей, получив за это на свою банковскую карточку 66 тысяч рублей.

Затем для другого осуждённого за 37 тысяч рублей он пронёс мобильный телефон, после чего встретился со знакомым третьего осуждённого и получил от него 15 тысяч рублей за пронос двух мобильников. Всего бывший сотрудник УФСИН России получил в качестве взятки 118 тысяч рублей.

По совокупности суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением звания – младшего сержанта внутренней службы.