Груздев против fake news

Председатель правления Ассоциации юристов России, бывший губернатор Тульской области Владимир Груздев считает необходимым ввести административную ответственность за публикацию непроверенной информации.



Об этом он рассказал в интервью «РАПСИ». Статей 128.1 («Клевета»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по мнению Груздева, недостаточно, тем более состав преступления по данным статьям следствие, всё-таки, «должно доказывать».

Как считает бывший чиновник, тем, кто «неудачно пошутил в Интернете», может «стать уроком» административный штраф.

— Существует ли сегодня в России или за рубежом система ответственности за введение людей в информационное заблуждение?

— Сегодня уже во многих странах задумались о мерах борьбы с фейками и введении специальной ответственности именно за распространение ложной информации, наносящей тот или иной вред. Например, во Франции подготовлен законопроект по борьбе с фейковыми новостями, специальные меры предполагается вводить каждый раз в течение пяти недель перед президентскими или парламентскими выборами. В течение этого срока Высший совет Франции по аудиовизуальным средствам информации (CSA) получит право блокировать даже странички в социальных сетях и отзывать лицензию на вещание у СМИ, которых посчитает источником недостоверной информации.

В Италии полиция в начале года запустила новый онлайн-сервис, с помощью которого граждане могут проверять подлинность новостей. В Германии недавно был принят закон, обязывающий администраторов социальных сетей оперативно обрабатывать жалобы на содержание опубликованного контента, удалять нарушающие законодательство записи и комментарии. «Очевидно преступные» высказывания, направленные на разжигание ненависти, содержащие клевету или фейковые новости и т. п. должны быть удалены или заблокированы в течение 24 часов с момента поступления жалобы. Так что проблема фейковых новостей интернациональна. Во всем мире ищут пути ее решения. В России также надо совершенствовать систему защиты общества от подобных информационных преступлений.

— Как можно обезопасить общество от таких вбросов, как сейчас закон работает по этому направлению?

— Вероятно, настала необходимость разработки законодательных изменений, с целью создания эффективной системы противодействия подобным вбросам. Информация в данном случае используется как оружие, поэтому, думаю, вполне можно говорить о появлении специфического вида преступлений — информационных преступлений. О точности подобного термина можно спорить, но факт в том, что развитие информационных технологий создает совершенно новую среду, в которой информация становится своего рода стихией — когда управляемой, когда неуправляемой. Возможности недобросовестного информационного воздействия на общество и на отдельного человека в наши дни многократно увеличиваются.

Сегодня распространителям фейковых новостей может грозить уголовная ответственность по статьям 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и 148 УК «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Но в таком случае надо доказывать, что информация была оскорбительной, направленной на возбуждение ненависти, унижение достоинства человека и т.п.

Кроме того, в случае намеренного обмана распространитель информации попадает под статью 128.1 УК «Клевета». В таком случае следствие должно доказать, что лицо заведомо знало, что распространяло ложь и таким образом пыталось нанести кому-то вред.

— А какие законодательные изменения стоило бы ввести?

— На мой взгляд, уголовное законодательство сегодня недостаточно учитывает специфику таких деяний, как распространение фейковых новостей с преступными целями. Необходимы корректировки норм УК, и Ассоциация юристов России готова подключиться к этой работе, использовать свой экспертный потенциал. Возможно, стоит подумать о введении в некоторых случаях административной ответственности. Не всегда подобная информация распространяется с преступными целями, иногда по недомыслию, нередко это чьи-то неудачные шутки. Но если такие фейки нанесли вред, распространитель, безусловно, должен отвечать. Административный штраф может стать своего рода уроком для того, кто таким образом неудачно пошутил в Интернете.

Кроме того, возможна гражданско-правовая ответственность. Если лицо искренне заблуждалось, распространяя недостоверную информацию, к нему может быть предъявлен иск. Но в случае распространения фейковых новостей пока нет ясности, кто именно может предъявлять подобный иск. Это должно быть лицо, физическое или юридическое, чьей репутации нанесен вред. Допустим, если кто-то распространяет лживые утверждения, что власти скрывают информацию о масштабах какой-то катастрофы, могут ли государственные органы подавать на него гражданский иск о защите деловой репутации? Это вопрос для представителей юридической науки. Такой практики пока нет. Допускает ли теория? Или необходимо ставить вопрос о привлечении такого распространителя к уголовной или административной ответственности? Сейчас юридическое сообщество будет искать ответы на эти вопросы.

— Как остановить распространение фейковых новостей правовыми рычагами?

— Необходимо воспитывать в обществе и правовую, и информационную культуру. Люди должны уметь ориентироваться в информационном пространстве, отличать достоверные источники от недостоверных и т.д. Этому тоже надо учить. Необходимо также разрабатывать новые правовые меры. Как видим, над этим работают во многих странах. АЮР активно подключится к этой работе, будем искать и обсуждать новые идеи.

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