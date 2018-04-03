В Испании нашли тайную недвижимость тульского прокурора

Российский гражданин Виктор Пономарёв обнаружил тайную испанскую недвижимость тульского прокурора Александра Козлова, которую искала и не нашла Генпрокуратура.



Он обратился в редакцию «Первого антикоррупционного СМИ», прислав сканы выписок из регистрационных органов Испании и их перевод на русский язык, а также выразил готовность лично приехать в Москву и передать в компетентные органы оригиналы этих выписок.

В 2013 году Генпрокуратура проводила проверку по запросу председателя координационного совета Московского областного движения «Согласие и правда. Подмосковье» Сергея Киселёва о наличии у главы Клинского района Московской области Алёны Сокольской и её супруга — тогдашнего заместителя прокурора Москвы Александра Козлова — незадекларированного имущества в Испании. Согласно вердикту Генпрокуратуры, ни Сокольская, ни Козлов, ни члены их семьи «не имеют и не имели ранее в собственности какие-либо объекты недвижимости» за пределами Российской Федерации, в том числе на территории Испанского королевства.

При этом Генпрокуратура признала, что Сокольская с сентября 2011 года являлась учредителем акционерного общества «El Camino Del Bien Sl», зарегистрированного в 2009 году на острове Тенерифе. Но, согласно данным Генпрокуратуры, «в январе 2013 года Сокольская А. Д. безвозмездно передала названное общество третьему лицу. За период с 2009 по 2013 год акционерное общество не осуществляло какую-либо деятельность, а поэтому акционеры, в том числе Сокольская А. Д., не получали доход (прибыль)».

Расследование Виктора Пономарёва выявило, что не указанная в декларации недвижимость, а также доходы от неё в семействе Козлова-Сокольской имеются, пишет «ПАСМИ». Согласно сведениям из открытых источников государственных органов Королевства Испании, супруги в 2007 году приобрели целую коллекцию жилья в этой средиземноморской стране: бунгало у моря в городе Арона площадью 109 кв. м, квартиру в том же городе Арона площадью 94 кв. м в жилом комплексе «Лас-Виньяс», квартиру в городе Адехе площадью 94 кв. м в жилом массиве «Сан-Аухенио», коммерческое торговое помещение в городе Адехе площадью 46 кв. м.

Сокольская переоформила «El Camino Del Bien Sl» на своего сына — Дмитрия Сокольского. По мнению Пономарёва, она оставила компанию в своем фактическом пользовании. Кроме того, Дмитрию Сокольскому с момента его 18-летия, которое наступило в 2010 году, принадлежит гостиница в городе Адехе стоимостью более 800 тыс. евро.

Из открытых источников также следует, что акционерное общество, учредителем которого была Сокольская, в период её присутствия в числе учредителей вело активную хозяйственную деятельность. На баланс общества учредители внесли более 80 тыс. евро, а доход компании составил более двух тысяч евро. При этом все указанные средства, как и их источники происхождения, не были задекларированы Сокольской. Кроме того, по результатам изучения деклараций супругов Козлова и Сокольской в период с 2009 по 2013 года, размещенных соответственно на сайтах органов прокуратуры РФ и администрации Клинского муниципального района, выяснилось, что приобретенные в 2007 году четыре объекта недвижимости в Испании не были там отражены.

По данным испанского Реестра недвижимого имущества, в 2014 году супруги Козлов и Сокольская получили от продажи имущества — бунгало и квартиры, расположенных в городе Арона — как минимум 300 тыс. евро. Оба объекта приобрела Ольга Воловикова с обременением ипотекой в пользу банка на сумму 160 тыс. евро за бунгало и 140 тыс. евро за квартиру. Получение средств Сокольской и Козловым подтверждает нумерация записей в реестре недвижимого имущества: вслед за записью о продаже Сокольской и Козловым указанных объектов сразу же идет запись о покупке этих объектов Воловиковой.

Таким образом, согласно выводам Пономарёва, супруги Козлов и Сокольская в разгар кампании по борьбе с коррупцией получили доход от продажи, однако не задекларировали его вопреки требованиям Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Объекты недвижимости, расположенные на острове Тенерифе, были проданы в 2013 году — сразу же после поступления запроса в Генпрокуратуру. Объекты продали все той же Ольге Воловиковой и Дмитрию Мартынову. Пономарев не исключает, что недвижимость была продана формально.

Также «ПАСМИ» рассказывает, что ранее Козлов уже оказывался в эпицентре коррупционных скандалов. Среди них называются махинации с землёй, рейдерские захваты зданий, «крышевание» работниками прокуратуры нелегальных подмосковных казино. Алёна Сокольская, по информации издания почти с начала своей карьеры входила в клан многолетнего главы Клинского района Александра Постриганя, руководившего районом в общей сложности 22 года. С именем Постриганя были связаны многочисленные коррупционные скандалы и случаи давления на местный бизнес. В 2015 году газета «Неделя» утверждала, что Сокольская и Козлов входят в группировку, возглавляемую сыном генпрокурора Игорем Чайкой. Последний до августа 2015 года числился советником подмосковного губернатора Андрея Воробьёва по вопросам культуры, молодёжной политики и спорта на общественных началах. Также он не скрывал своих интересов к городу Клин, а в интервью утверждал, что собирается превратить этот город в «подмосковный Зальцбург» с Чайковским вместо Моцарта, добавляет «ПАСМИ».