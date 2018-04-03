Дюмин рекомендовал узловскому главе быть ближе к народу

Житель посёлка Краснолесский Узловского района пожаловались губернатору, что с 7 марта в домах по улице Луговой нет холодной воды.



Посёлок расположен рядом с индустриальным парком «Узловая», но на строящихся там предприятиях перебоев с водой нет. С 14 марта жители посёлка обращались с этой проблемой и на телефон доверия губернатора.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов пояснил, что жалобы на отсутствие водоснабжения поступили сразу по трём улицам. Подвоз воды к населённому пункту был организован с 8 марта. Была проверена работа водозабора, сейчас водоснабжение полностью восстановлено. Для достижения нормативного давления будет решаться вопрос о замене магистрального водопровода по улице Луговая, сообщил Терехов.

Губернатор Алексей Дюмин рекомендовал узловскому главе вести более открытый диалог с жителями, информировать граждан о проводимых работах на различных этапах. В том числе Дюмин подчеркнул, что устранять аварии необходимо оперативнее.