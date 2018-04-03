Гендиректору ООО «Инженер Про Центр» внесено представление в связи с обрушением ограждения крыши многоквартирного жилого дома №1 по улице Центральная в посёлке Молодёжный. Происшествие случилось в ночь с 25 по 26 марта 2018 года.



В 2016 году в этом доме проводился капитальный ремонт. В СМИ сообщалось, при ремонте и после приёмки жители неоднократно сообщали о недоделках.

В рамках реализации программы «Народный бюджет» работы по ремонту кровли дома были произведены ООО «Проектстрой» на основании контракта от 27 июля 2016 года. Заказчик МУ «Городская служба единого заказчика» приняла работы 26 сентября того же года. Согласно акту приёмки, работы выполнены в полном объёме, замечаний нет.

С 1 февраля 2017 года дом находится в управлении ООО «Инженер Про Центр». В ходе проверки установлено, что в ночь 25 на 26 марта 2018 года произошёл обрыв металлической ограждающей конструкции от болтовых соединений кровли. При этом, имело место падение снежной массы с крыши.

21 марта прокуратура Ленинского района объявляла предостережение директору компании о недопустимости нарушений требований законодательства в части несвоевременного удаление снега и наледи с крыш. 26 марта внесено представление на имя гендиректора, также ООО «Инженер Про Центр» инициировано проведение независимой строительной экспертизы для выяснения причины обрыва. Сейчас ограждение крыши управляющей компанией полностью восстановлено.