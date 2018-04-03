Авиабилеты в России подорожали на 10%

В первом квартале 2018 года авиабилеты для россиян подорожали в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные сервиса путешествий OneTwoTrip.



Аналитики сервиса рассчитали среднюю стоимость перелета на основе билетов эконом-класса туда–обратно для взрослого пассажира и отметили, что в среднем стоимость на всех направлениях составила 15 018 рублей, что на 10% больше показателя 2017 года.

При этом на внутренних направлениях перелеты подорожали на 13%, достигнув отметки в 8576 рублей. Цены на авиабилеты международных направлений выросли на 4,3% (с 21 272 до 22 192 рублей).

Эксперты считают, что подобные показатели свидетельствуют о завершении тенденции снижения стоимости авиабилетов, которая наблюдалась с 2016 года, пишут «Известия». Так, в общем числе продаж на 5% снизилась доля дешевых билетов, стоимость которых за перелёт туда–обратно не превышает 5 тыс. рублей.