Госдума разрешила россиянам свободно собирать в лесу валежник

Гражданам разрешат заготавливать валежник для собственных нужд, соответствующий закон принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Закон включает валежник в перечень недревесных лесных ресурсов.



Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, комментируя инициативу, отметил, что у него «просто радуется сердце, что сегодня она, наконец-то, будет принята в третьем чтении», пишут «Известия».

«Это значит, его можно будет свободно собирать для отопления своих домов. Это не только решает социальную проблему для людей, но это очень важное решение для экологии. Мы, фактически без бюджетных затрат, обеспечим очистку леса. А значит, его дальнейшее восстановление в случае его очистки от валежника», — сказал Исаев.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.