В России собираются ввести невозвратные билеты на поезда

Госдума приняла закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования.



Документ предполагает, что возврат денег за неиспользованные невозвратные билеты будет осуществляться только в случае внезапной смерти, болезни или травмы пассажира или едущего с ним члена семьи, либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтверждённом соответствующими документами.

На перевозчика возлагается обязанность до продажи билета убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности приобретения как возвратного, так и невозвратного билета. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, если будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом.