Новомосковские хоромы. Аварийные дома рассыпаются, но до них никому нет дела

В Новомосковске разваливаются старые дома. Жители бьют тревогу, но местным властям и коммунальщикам, судя по словам горожан, до этого нет дела.



Рассказ одного из жильцов опубликовали в соцсети.

«Мне бы хотелось затронуть тему расселения. Многие слышали о президентской программе расселения ветхого и аварийного жилья. Так вот, перед вами дома по улице Герцена, Новомосковск.

Наши дома находятся в аварийном состоянии, но помогать нам с этой проблемой никто не спешит. Аварийными они признаны и в 2015 году, у нас обвалилось кирпичная кладка по второй этаж (свежая кладка на фото).

Слава Богу, все обошлось без пострадавших. Сейчас же разрушается вторая стена, а на ней находится электричество и баллоны с газом.

Дома просто рассыпаются в прямом смысле. Хотя по городу переселяют дома в значительно лучшем состоянии. Большая часть жителей — семьи с малолетними детьми. А во дворе нет ничего, кроме полуразрушенных сараев, которые неизвестно кому упадут на головы.

Стены так же продолжают разрушаться, но не ЖКУ и нашим властям до этого дела нет. А дома по улице Свердлова — хоромы!» — пишет горожанин.