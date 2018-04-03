Дюмин поручил Шерину заняться партработниками

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел встречу с представителями региональных отделений политических партий.



Он отметил, что в регионе в период президентских выборов избирательная кампания и день голосования прошли спокойно, в рамках закона.

«Во время предвыборной кампании вы доносили до людей тезисы программ своих кандидатов. У вас есть ценные интересные идеи, которые можно и нужно использовать для развития нашего региона, на благо жителей Тульской области. Ведь, несмотря на политические разногласия, цели у нас с вами общие – повышение качества жизни граждан, развитие региона и всей страны», — сказал губернатор.

Дюмин поручил заместителю председателя правительства Тульской области Валерию Шерину организовать заседание регионального Совета политических партий, собрать и обобщить предложения по решению вопросов развития области от представителей партийных структур.