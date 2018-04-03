Завтра в Москве открывается конференция по международной безопасности при партнёрстве тульского КБП

4-5 апреля пройдёт VII Московская конференция по международной безопасности MCIS-2018, организованная Минобороны России.



Центральной темой конференции станет разгром террористов в Сирии. Российская сторона поделится опытом борьбы с ИГИЛ и оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления.

В повестку дня форума включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Специальная сессия будет посвящена обсуждению феномена «мягкой силы» как инструмента решения военно-политических задач. На прошлогоднем форуме одной из ключевых тем было негативное влияние развёртываемой США глобальной системы ПРО.

Участники форума также посетят Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот».

Партнёр конференции — тульское КБ приборостроение имени академика А. Г. Шипунова.