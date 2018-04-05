За семь лет в Тульскую область переселились 42 тысячи соотечественников из-за рубежа

В тульском правительстве обсудили реализацию программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.



Как сообщила зампред правительства Левина, Тульская область – в числе лидеров среди субъектов РФ по привлечению соотечественников. Этому способствует расширение инфраструктуры, предоставление необходимых условий для проживания, качественное улучшение социально-экономического пространства в регионе, отметила она.

В 2017 году в Тульскую области переселилось 10 144 соотечественника, а всего за время реализации программы с 2011 года — 42 тысячи. 67% составляют граждане трудоспособного возраста, 26% — дети, 7% -пенсионеры.

В 2017 году количество пожелавших переселиться увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом и превысило 4 тысячи.

При этом прибывающие в Тульскую область сталкиваются с проблемами жилищного обустройства, оформления правового статуса, культурной адаптацией.

Для помощи переселенцам в Плавске открылся очередной Центр временного размещения соотечественников. В нём расположены однокомнатные и двухкомнатные квартиры, есть мебель и бытовая техника, оборудована прачечная. Здесь уже проживает 4 семьи, а всего планируется разместить здесь 26 семей.