Путин утвердил прямые платежи за коммунальные услуги

Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому потребители коммунальных услуг могут напрямую заключать договор с ресурсоснабжающими организациями без участия управляющей компании.



Теперь собственники жилья смогут платить за коммунальные услуги без посредников. Такое решение граждане могут принять на общем собрании собственников жилья. Поставщики коммунальных услуг смогут и сами отказаться от договора с посредниками и перейти на прямые расчеты с потребителем, если у управляющей компании есть задолженность перед РСО в размере более двух среднемесячных объёмов.

Ещё один подписанный президентом закон вводит запрет на размещение коммерческой рекламы на квитанциях по оплате ЖКУ. На социальную рекламу и справочно-информационные сведения запрет не распространяется. Документ вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.