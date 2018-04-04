Президент подписал закон об ответственности водителей за алкоголь в крови

В России уточнены условия наступления административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.



Подписанный президентом документ дополняет статью 12.8 КоАП РФ примечанием, согласно которому максимально допустимой нормой алкоголя в организме водителя будет считаться «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на литр крови».

В настоящее время водитель считается в состоянии опьянения, если в его крови обнаружили концентрацию этилового спирта, превышающую 16 миллиграмм выдыхаемого воздуха, или наркотическое вещество.

Сама допустимая норма содержания алкоголя не меняется, но теперь для определения факта наличия алкогольного опьянения можно не только «дуть в трубочку», но и сдавать кровь на анализ. Документ вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.