Беспилотные автобусы протестируют в городах ЦФО

Выбраны города РФ для тестирования беспилотных автомобилей.



Это будут Липецк и Рязань. Их отбирали по ряду критериев: развитость транспортной сети, наличие камер видео-фиксации, парковок и др. Здесь будут проходить испытания автомобилей без водителей, рассказал агентству «Прайм» президент некоммерческого партнёрства «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурко.

По его словам, первые автомобили-беспилотники появятся на дорогах общего пользования до 2025 года. В первую очередь они будут использоваться для пассажирских и грузоперевозок, в качестве коммунального, сельскохозяственного и складского транспорта.

В ходе тестирования будут отработаны различные сценарии парковки и заправки, совместного использования пилотируемого и беспилотного транспорта.