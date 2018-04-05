Тульская администрация учит коммунальщиков и активистов межнациональному сотрудничеству

3 апреля в администрации Тулы обсудили вопросы межэтнических отношений. В совещании приняли участие представители конфессий и диаспор, сотрудники УМВД.



Сейчас администрация Тулы взаимодействует с 17 национальными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории города. Проводятся конкурсы грантов для НКО, реализующих программы по развитию межнационального сотрудничества, сохранению самобытности, культуры, языков и традиций народов России.

В 2017 году 350 тысяч рублей получил Тульский областной еврейский благотворительный центр «Хасдэй Нэшама» / «Милосердие» на программу «Туляки-евреи в Великой Отечественной войне». Ещё один грант достался Тульской областной немецкой национально-культурной автономии за проект «Детская языковая площадка – Лингвотур».

Также в прошлом году было проведено более 250 встреч с руководителями УК, ТСЖ, ТОС и активом населения по организации контроля с целью недопущения разжигания межнациональной розни. Проведено 79 семинаров и круглых столов с участием общественности, на которых обсуждались вопросы гармонизации межнациональных отношений.

https://www.tula.ru/press-center/news/society/100832/