По уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге проходят 11 человек

Следственный комитет России раскрыл заказчика, организатора и исполнителей теракта в метро Санкт-Петербурга, произошедшего год назад.



Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Обвиняемыми по делу проходят 11 человек, все они заключены под стражу.

«Следователям СК РФ совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей», — сообщает пресс-служба СК.

Преступники лично не были знакомы и общались через мессенджер, что, с одной стороны, осложнило ход расследования, однако тщательный анализ «электронных следов» позволил установить и изобличить всех причастных к теракту лиц в кратчайшие сроки, уточнили в СК.

Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек, в том числе сам террорист-смертник 22-летний Акбаржон Джалилов. Ранения получили более 100 человек. В тот день в Санкт-Петербурге проходил медиафорум ОНФ, участие в нём принимали и тульские журналисты.