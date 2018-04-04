Дюмин вошёл в десятку лучших губернаторов России

Медиахолдинг «Регионы России» опубликовали рейтинг промышленной активности губернаторов России по данным с 1 января по 21 марта.



Шестое место в рейтинге занял тульский губернатор Алексей Дюмин. В рейтинг также попали его коллеги Андрей Воробьёв и Дмитрий Миронов, с которыми дружен Дюмин.

«В Тульской области губернатор сменился совсем недавно, но уже заслужил от экспертов положительные отзывы. В регионе представлено оборонное (КБП, Тульский оружейный завод, ОАО „Октава“), сельскохозяйственное (Тула, Плавск), инструментальное машиностроение (Венёвский завод алмазного инструмента, Венёв), электроника (Донской и Богородицк), подъемно-транспортное, горно-шахтное и горно-рудное машиностроение („Северо-Задонский экспериментальный завод“, Ясногорск, Тула), химическое и нефтехимическое, машиностроение для легкой и пищевой промышленности», — отмечают эксперты.

В первую пятёрку вошли Рустам Минниханов (Республика Татарстан), Сергей Морозов (Ульяновская область), Анатолий Артамонов (Калужская область), Андрей Клычков (Орловская область) и Василий Голубев (Ростовская область). 7-10-е места занимают Андрей Травников (Новосибирская область), Андрей Воробьёв (Московская область), Дмитрий Миронов (Ярославская область) и Рустэм Хамитов (Республика Башкортостан).