Тульский «Панцирь» отстрелялся на Балтике (видео)

В Калининградской области проёел отборочный этап конкурса «Ключи от неба» Армейских международных игр.



Зенитчики Балтийского и Тихоокеанского флотов выполнили боевые стрельбы из комплексов «Панцирь-С1» по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника.

В качестве целей использовались макеты вертолёта и бронетранспортёра, расположенные на значительном удалении. В ходе выполнения боевых стрельб мишени были успешно поражены из скорострельных пушек.

В общей сложности, в стрельбах было задействовано 2 единицы ЗРПК «Панцирь-С1» и порядка 50 военнослужащих соединений ПВО Балтийского флота и войск и сил на Северо-востоке России, сообщили в Минобороны.

На вооружении соединения ПВО Балтийского флота стоят тульские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», установленные на шасси КамАЗ-6560. По своим тактико-техническим характеристикам комплексы способны поражать ракетным боезапасом воздушные, наземные и морские цели, находящиеся на различном удалении на высоте до 15 километров. Эффективная дальность стрельбы артиллерией составляет 4 километра. При этом скорострельность 30-мм артиллерийского зенитного автомата составляет до 5 тысяч выстрелов в минуту, передаёт «Звезда».

«Ключи от неба» – профессиональный конкурс зенитных подразделений, отборочный этап которого проходит сейчас на Балтфлоте. В рамках Армейских международных игр летом этого года лучшие подразделения будут представлять российские вооружённые силы.