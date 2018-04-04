ОНФ составил рейтинг регионов по уровню выполнения ими программ капремонта за 2017 год.



При составлении рейтинга эксперты использовали отчёты, которые субъекты РФ размещают на официальном портале «Реформа ЖКХ». Регионы оценивались по четырём критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.

Лидерами рейтинга оказались Белгородская и Липецкая области, республики Башкортостан и Татарстан, Москва и Подмосковье. Тульская область – на 6-м месте.